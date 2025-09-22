Более 200 человек прошли диспансеризацию в Химках

С 19 по 21 сентября в торговом центре «МЕГА Химки» состоялась выездная диспансеризация. Все исследования проводились бесплатно при наличии паспорта, полиса ОМС и СНИЛС. Выездной пункт организовали врачи Химкинской клинической больницы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Как отметила заместитель главного врача по поликлинической части Химкинской клинической больницы Ирина Должкова, такие акции позволяют людям пройти осмотр без необходимости специально посещать медицинское учреждение и не отвлекаться от своих повседневных дел.

Проверили свое здоровье в рамках выездной диспансеризации более 200 человек.

«Очень удобный формат. Можно сразу, без записи, пройти целый спектр обследований. Организация мероприятия на высшем уровне», — рассказал житель Химок и сотрудник «МЕГА Химки» Игорь Князев.

Кроме того, жители Химок могут пройти бесплатную диспансеризацию и профилактические медосмотры в поликлиниках по месту прикрепления. Самостоятельно записаться можно на региональном портале государственных услуг, в поликлинике или по телефону 122.

Программа диспансеризации включает антропометрию с расчетом индекса массы тела, измерение артериального давления, электрокардиографию, анализ крови, флюорографию на современных мобильных комплексах, гинекологический осмотр со взятием мазка, маммографию для женщин в возрасте 40–75 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.