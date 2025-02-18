Более 20 сотрудников подмосковного центра СПИД получают компенсацию за аренду жилья

«В рамках реализации мер социальной поддержки Минздрава Московской области, направленных на улучшение условий жизни медицинского персонала, 22 сотрудника из числа среднего медицинского персонала нашего Центра успешно воспользовались программой компенсации за аренду жилья. Данная инициатива была создана с целью повышения уровня благосостояния медицинских работников, обеспечения их комфортными условиями проживания и создания благоприятной рабочей атмосферы. Мы уверены, что предоставление поддержки в виде компенсации за съем жилья не только способствует улучшению жизни наших сотрудников, но и укрепляет их мотивацию и преданность профессиональной деятельности», — сказала заместитель главного врача по медицинской части Елена Владимировна Дробышевская.

Программа введена во всех городских округах Подмосковья, воспользоваться ей могут представители 37 должностей, в том числе фельдшеры и медсестры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.