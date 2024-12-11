Более 20 медиков трудоустроились в Раменскую больницу по программе «Приведи друга»

Программа «Приведи друга» в Раменской больнице успешно реализуется и способствует привлечению молодых специалистов в медицинские учреждения. Именно благодаря ей в больницу были приняты на работу 11 врачей и 10 специалистов среднего медицинского персонала, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Врач-реаниматолог Владимир Дедов, который работает в отделении анестезиологии и реанимации Раменской больницы, был назначен на должность по рекомендации коллеги из приемного отделения Арины Артемовой.

«До этого, мы с Владимиром учились в Рязанском государственном медицинском университете и работали в одной бригаде «Скорой помощи». На тот момент, когда Владимир был в поисках работы, я ему посоветовала прийти в Раменскую больницу. Ведь, вместе работать веселее, а наличие знакомых лиц на новой работе — это один из плюсов, который помогает быстрее адаптироваться в коллективе», — рассказала Артемова.

Подобным образом Мария Гудкова, рентгенолаборант, по рекомендации врача-рентгенолога Галии Калужской стала членом дружной команды приемного отделения Раменской больницы.

«Рекомендовать специалиста — дело ответственное. Зная, что Мария во время учебы проявила себя, как очень ответственная студентка с хорошей успеваемостью, а нам такие в работе нужны, я предложила ей прийти работать в приемное отделение Раменской больницы. Отмечу, что работа в этом отделении непростая, ко всем пациентам нужен подход, но она справляется и продолжает учиться дальше. В коллективе все очень рады новому пополнению», — сказала Калужская.

Помимо этого, сотрудники, которые помогли найти новых специалистов, получают премию в двух этапах: 50% при трудоустройстве и 50% после 3-х месяцев работы нового сотрудника. На сайте больницы можно ознакомиться с актуальными вакансиями и получить информацию о мерах социальной поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.