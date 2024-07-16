Более 2 тыс жителей Подмосковья вступили в регистр доноров костного мозга

За три года совместного проекта Почты России с национальным регистром доноров костного мозга имени Васи Перевощикова и Русфондом 13 тыс. человек направили образцы для вступления в регистр. Больше всего добровольцев из Московского региона: Москвы — 3 429 и Московской области — 2 253.

В России набирает популярность практика дистанционного поиска доноров костного мозга. Теперь желающие стать донорами могут получить бесплатный набор для самостоятельного взятия биоматериала через Почту России. Около половины добровольцев, привлеченных почтой, живут в отдаленных от областных центров населенных пунктах. Им было сложно вступить в регистр из-за территориальной удаленности от медицинских офисов для взятия крови.

Чтобы стать потенциальным донором костного мозга, нужно оставить заявку на сайте национального регистра доноров костного мозга. Затем доброволец получит по почте набор для взятия биоматериала и инструкции. Нужно будет самостоятельно взять мазок с внутренней стороны щек и отправить образцы вместе с заполненными документами по почте в Казань. Там специалисты проведут типирование и определят генотип добровольца. Данные будут внесены в базу Национального регистра доноров костного мозга. Пересылка образцов для добровольца бесплатная.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.