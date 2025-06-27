Более 2 тыс специалистов РФ собрались в МОПЦ для обмена опытом в неонатологии

26–27 июня на базе Московского областного перинатального центра прошла VII Всероссийская научно-практическая конференция «Школа по неонатологии имени В. А. Таболина». Конференция стала площадкой для обмена передовым опытом, научными достижениями и клиническими практиками в области неонатологии. В работе конференции приняли участие более 2 тыс. специалистов из 84 субъектов РФ и других стран. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

С приветственным словом к участникам конференции обратилась замминистра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина, а также в адрес участников поступило обращение от заместителя министра здравоохранения РФ Евгении Котовой.

В рамках двухдневной программы участники обсудили широкий круг актуальных вопросов: повышение эффективности работы перинатальных консилиумов, ведение новорожденных с экстремально низкой и очень низкой массой тела, современные подходы к респираторной терапии, механизмы преемственности в передаче ответственности от неонатолога к педиатру, организация транспортировки тяжелобольных новорожденных, перинатальные гипоксические поражения головного мозга, диагностика и терапия неонатальных желтух и другие ключевые аспекты неонатальной помощи.

В качестве экспертов на круглом столе выступили главный внештатный детский специалист кардиохирург министерства здравоохранения Московской области А. А. Свободов, директор Института перинатологии и педиатрии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова» Минздрава России Т. М. Первунина, главный внештатный специалист по неонатологии Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ю. В. Горелик, заведующая кафедрой детской хирургии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова» Минздрава России» С. А. Караваева, руководитель Отделения реанимации и интенсивной терапии N2 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова» Минздрава России А. А. Ленюшкина и другие специалисты.

Председателями конференции выступили академик РАН Николай Володин, президент Ассоциации специалистов в области перинатальной медицины (АСПМ+), и Анастасия Петрова, заместитель главного врача по педиатрии МОПЦ, главный внештатный неонатолог Министерства здравоохранения Московской области, ведущий научный сотрудник отделения неонатологии и когнитивного развития ГБУЗ МО «НИКИ детства».

Московский областной перинатальный центр продолжает оставаться площадкой для обмена лучшими практиками и внедрения инновационных подходов в помощь самым маленьким пациентам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.