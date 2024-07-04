Более 2 тыс человек прошли диагностику в центрах онкопомощи Подмосковья

Для жителей Подмосковья проводятся дни открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи. С начала года обследования прошли уже более 2 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В ходе такого осмотра можно пройти маммографию/УЗИ молочных желез, сдать ПСА-тест на рак простаты и тест на наличие скрытой крови в кале, пройти диагностику новообразований кожи, сдать мазок на онкоцитологию шейки матки, а также при наличии медицинских показаний — КТ/рентгенографию органов грудной клетки.

«В лечении онкологических заболеваний колоссальное значение имеет своевременная диагностика. Именно поэтому так важно регулярно проходить обследования. Для удобства жителей региона в центрах амбулаторной онкологической помощи проводятся Дни открытых дверей. С начала года обследования прошли уже более 2 тыс. человек. В результате у 195 заподозрили злокачественные новообразования, все они были направлены на дополнительные обследования и у 27 было выявлено онкологическое заболевание», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Прийти и проверить свое здоровье сможет любой желающий старше 18 лет. Для участия в дне открытых дверей необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ознакомиться с расписанием можно на онкопортале Минздрава Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.