Более 18,5 тыс женщин в Подмосковье выбрали партнерские роды в 2024 году

В перинатальных центрах и роддомах Московской области женщинам доступны все виды родов, в том числе мягкие, вертикальные, в сопровождении доулы, а также партнерские. Так, с начала года партнерские роды выбрали более 18 тыс. женщин, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Многим женщинам во время родов крайне важно чувствовать поддержку близкого человека. С начала года более 18,5 тыс. женщин выбрали партнерские роды, что составляет свыше 30% от их общего числа. Важно отметить, что в наших перинатальных центрах и родильных домах такая услуга оказывается бесплатно», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону: 8 (800) 500-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.