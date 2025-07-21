Более 180 супругов-медработников получают компенсацию аренды жилья в Подмосковье

В Московской области медицинские работники государственных учреждений здравоохранения, у которых нет собственного жилья, могут получить компенсацию за аренду съемного. Размер ежемесячной выплаты зависит от удаленности городского округа и составляет до 30 тыс. рублей для одного медика и до 45 тыс. рублей для супружеской пары. С этого года оформить компенсацию также могут заведующие структурными подразделениями медорганизаций и заведующие ФАПами. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В Подмосковье действует целый комплекс мер социальный поддержки для медицинских специалистов. Часть из них направлена на решение важного жилищного вопроса. Более 180 супружеских пар медработников Подмосковья получают компенсацию за аренду жилья, а всего ее оформили почти 15 тыс. медиков», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Получить выплату могут медработники, соответствующие ряду условий. В частности, необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Московской области и расположенном на территории региона. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Еще одно условие — отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма от администраций городских округов.

Чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг. Заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней.

В Подмосковье действуют и другие меры соцподдержки медработников: программа «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга», «Земля врачам» и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.

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