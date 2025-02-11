Более 180 человек прошли диспансеризацию в округе Пушкинский

В единый день диспансеризации, который прошел в городском округе Пушкинский, свое здоровье решили проверить 181 человек, сообщает пресс-служба администрации округа.

Как показывает практика, женщины проявляют большую активность, чем мужчины. Из общего числа здоровы 45 человек, 34 оказались с факторами риска, а у 102 выявлены заболевания.

По словам медицинских работников, основная доля среди подозрений приходится на заболевания сердечно-сосудистой системы — 63 человека. У 18 человек выявлены проблемы с нервной системой, а у 17 — сахарный диабет.

К сожалению, у 5 человек есть подозрение на онкологические заболевания. Этих пациентов и еще 41 человек направили на дополнительные обследования в рамках второго этапа диспансеризации.

«Я всегда считал, что у меня крепкое здоровье, и неожиданные результаты немного встревожили. Но я благодарен за такую возможность своевременно обнаружить проблемы и уже делать шаги для их устранения», — сказал один из пациентов Иван Седов, который впервые посетил Единый день диспансеризации.

Следующие единые дни диспансеризации запланированы на 22 февраля и 15 марта.

Для тех, кто хочет посвятить день заботе о здоровье всей семьи, предусмотрены дни семейного здоровья — 15 февраля и 1 марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.