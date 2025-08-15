Более 173 тыс раз робот Светлана предложила продлить рецепт на льготные лекарства

В Московской области помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана — помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к медицинскому специалисту, отменить или перенести запись. Помимо этого, она совершает исходящие вызовы, в том числе напоминает о визите к врачу, приглашает на вакцинацию, напоминает о необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Робот Светлана самостоятельно напоминает пациентам, принимающим льготные лекарственные препараты, о необходимости продления рецепта. Сделать это можно с помощью телемедицинской консультации, что очень удобно, так как позволяет сэкономить время на походе в поликлинику. Всего с начала года робот Светлана предложила продлить рецепт на лекарство более 173 тыс. раз», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Звонки осуществляются с номера +7 (498) 602-31-35. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, инфомат в медицинской организации, через тел. 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram (https://t.me/eregistratura_mo_bot).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.