Более 1,7 млн жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ с начала года

В Московской области жителям доступно бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Для этого нужно обратиться в кабинет тестирования на ВИЧ в поликлинике по месту жительства или центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Также пройти исследование можно во время выездов мобильных медицинских комплексов, которые регулярно проводит центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Тестирование на ВИЧ — это такая же забота о своем здоровье, как и регулярное прохождение диспансеризации. С начала года в регионе такое исследование прошли уже более 1,7 млн жителей, что на 13,3 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом Московской области располагается по адресу: московская область, г. Котельники, мкр Силикат, 41а. Подробную информацию о ВИЧ/СПИДе можно найти на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.