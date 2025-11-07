Более 1,7 млн раз робот Светлана напомнила пациентам о визите к врачу

В Московской области работает помощник на основе искусственного интеллекта – робот Светлана. Она помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту, отменить или перенести запись. Кроме того, она выполняет исходящие вызовы, в ходе которых напоминает о визите к врачу и необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Робот Светлана звонит пациентам перед предстоящим визитом в поликлинику и просит подтвердить или отменить запись. Такая опция позволяет нам лучше контролировать расписание, так как в случае отмены на освободившееся время может записаться другой пациент. Всего с начала этого года робот Светлана напомнила пациентам о записи к врачу более 1,7 млн раз, из них почти 585 тыс. человек подтвердили или отменили запись», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Звонки осуществляются с номера +7 (498) 602-31-35. Также записаться на прием к врачу можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в поликлинике, а также через чат-бот Денис в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.