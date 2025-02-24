Более 160 жителей округа Пушкинский проверили здоровье в прошлые выходные

Результаты обследования оказались тревожными: полностью здоровыми оказались лишь 48 человек, у 28 выявлены факторы риска, а у 91 — уже диагностированы заболевания. Среди главных факторов риска — низкая физическая активность, повышенное давление и избыточный вес. Наиболее распространенными диагнозами стали подозрения на сердечно-сосудистые заболевания (63 человека), сахарный диабет (15 человек), болезни органов дыхания, нервной системы и ЖКТ — по 13 случаев. У 8 человек обнаружены признаки онкологических заболеваний.

Все пациенты с выявленными патологиями направлены на дополнительные обследования в рамках второго этапа программы.

«Никогда не думал, что диспансеризация может спасти жизнь. Врачи нашли у меня повышенное давление, хотя я не чувствовал никаких симптомов. Огромное спасибо врачам за их внимание — это шанс для меня пересмотреть свой подход к здоровью», — поделился один из пациентов Александр Киреев, решивший проверить свое здоровье.

Следующие единые дни диспансеризации пройдут 15 и 29 марта, а также 1 и 22 марта в рамках Дней семейного здоровья. Специалисты призывают каждого воспользоваться шансом вовремя выявить скрытые заболевания и укрепить свое здоровье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.