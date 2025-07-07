Более 160 заявок поступило от подмосковных врачей на участие в профпремии

В Московской области продолжается прием заявок от врачей на участие в профессиональной премии для медицинских специалистов «Подмосковный врач». Победители получат денежную премию в размере 300 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Четвертый год подряд мы проводим профессиональную премию для медработников. В этом году среди врачей будет определено 60 победителей. Прием документов продлится до 15 июля, но мы уже получили более 160 заявок от врачей на участие в премии», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Принять участие в премии могут представители следующих специальностей: акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, гематолог, детский кардиолог, детский хирург, детский эндокринолог, кардиолог, невролог, врач общей практики (семейный врач), онколог, оториноларинголог, офтальмолог, педиатр (в том числе участковый), врач скорой медицинской помощи, терапевт (в том числе участковый) и другие. С полным перечнем должностей можно ознакомиться на сайте.

Конкурсный отбор для номинации «Подмосковный врач» пройдет с 20 июля до 31 августа. Всем участникам предстоит пройти оценочные процедуры: теория, практика и решение ситуационных задач. Победителей определит экспертная комиссия на основании прохождения испытаний. Также стартовал прием заявок от фельдшеров, медсестер и медбратьев — они могут подать заявку до 15 августа.

Для участия в премии необходимо иметь медицинский стаж в медорганизациях Минздрава Подмосковья не менее 5 лет, из которых 3 в занимаемой должности, и работать не менее, чем на полную ставку. Для подачи заявки врачам необходимо направить ее на эл. адрес: mz_podmoskovnyi@mosreg.ru или лично в МОНИКИ, а среднему медицинскому персоналу на эл. адрес: mz_momk1_sestra@mosreg.ru или лично в областной медколледж.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.