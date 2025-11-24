Более 150 тыс онлайн-консультаций провели медики больницы Коломны с начала года

В Коломенской больнице активно развивается новый формат предоставления услуг — телемедицинские консультации. Еженедельно на онлайн-прием к детским и взрослым врачам обращается порядка 3 200 жителей городского округа Коломна, а с начала года медики провели более 150 тыс. таких консультаций. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Каждую неделю в Коломенской больнице проводится около 700 онлайн-консультаций в педиатрической службе и более 2 500 — во взрослых поликлиниках. Многие пациенты уже убедились: онлайн‑прием — это действительно удобно», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Консультацию пациент получает прямо из дома, быстро и не контактируя с другими заболевшими. На дистанционном приеме можно оформить справки, получить направление на анализы и диагностику, узнать результаты проведенных исследований, продлить электронный рецепт на льготные лекарства в случае, когда терапия была назначена ранее на очном приеме, а также записаться на вакцинацию или профилактический осмотр.

Записаться на онлайн-консультацию можно, позвонив по единому номеру «122», через чат-бот «Денис», на портале «Здоровье» Московской области, выбрав «онлайн-прием», или непосредственно на очном приеме у врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.