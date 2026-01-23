Более 150 студентов сдали кровь в колледже Москвы перед Днем студента

В Юридическом колледже Москвы прошла донорская акция, в которой приняли участие более 150 студентов и было собрано почти 50 литров крови, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В преддверии Дня российского студенчества центр крови Подмосковья организовал выездную донорскую акцию в Юридическом колледже Москвы. Более 150 студентов приняли участие в мероприятии, благодаря чему удалось собрать почти 50 литров крови.

Для колледжа донорство стало важной традицией и практическим уроком милосердия. Многие студенты впервые приняли участие в акции. Студентка третьего курса Валерия Колосова рассказала, что вдохновилась примером своей матери, которая сдавала кровь в институте Склифосовского. Она отметила, что участие в акции стало для нее важным и волнительным событием.

Третьекурсник Карим Макимов также впервые стал донором, следуя примеру родственников. Он подчеркнул, что осознание возможности помочь онкобольным, пациентам больниц Подмосковья и раненым бойцам СВО стало для него главным мотиватором.

Студент Теймур Балаев отметил, что процедура прошла легко и быстро. Он призвал не бояться сдавать кровь и пожелал студентам успешной сессии и крепкого здоровья.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.