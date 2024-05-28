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Более 150 человек проверили кожу на дне диагностики меланомы в филиалах МОККВД

152 человека обратились к специалистам Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера за консультацией и обследованием. Врачи-дерматовенерологи не только провели диагностику, но и предоставили пациентам ценные рекомендации по фотозащите, а также подчеркнули важность регулярного наблюдения за изменениями на коже с частотой 1 раз в полгода. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Результаты дерматоскопии в подавляющем большинстве случаев оказались положительными, но для 11 пациентов рекомендовано дополнительное обследование у онколога для более детальной оценки выявленных изменений и определения дальнейшей тактики лечения.

«Если вы заметили изменения на коже, не откладывайте визит к специалисту! Ранняя диагностика злокачественных новообразований — залог успешного лечения!» — обращает внимание главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Юлия Матушевская.

Записаться на прием к врачу-дерматовенерологу можно через региональный портал «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.