Более 150 будущих родителей посетили юбилейную встречу с врачами МОНИИАГ

Более 150 будущих родителей приняли участие в юбилейной встрече с врачами МОНИИАГ, которая прошла 21 июня в стенах института. Мероприятие приурочено к годовщине регулярных встреч медиков с будущими мамами и папами, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Как отметила заместитель главного врача института Оксана Бондарева, очный формат позволяет пациентам получить достоверную информацию из первых рук и принять осознанное решение о выборе роддома. В рамках встречи обсуждали подготовку к родам, комфортное пребывание в стационаре, возможность партнёрских родов и современные методы обезболивания.

Главным сюрпризом стал розыгрыш контракта на роды с размещением в одной из самых комфортных палат учреждения. В этот день институт посетили 154 человека.

МОНИИАГ проводит подобные мероприятия ежемесячно, за исключением периодов каникул. Актуальный график встреч доступен на официальной странице учреждения во «ВКонтакте».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.