Более 15 тысяч жителей Подмосковья обратились в центры репродуктивного здоровья

Свыше 15 тысяч мужчин и женщин получили бесплатную медицинскую помощь в 10 центрах репродуктивного здоровья семьи, работающих в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье действует 10 центров репродуктивного здоровья семьи, где пары с трудностями зачатия могут пройти комплексное обследование и лечение бесплатно по полису ОМС. В этих учреждениях доступны консультации гинеколога, уролога, репродуктолога, эндокринолога и других специалистов, а также диагностика и терапия.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина, медицинскую помощь в центрах получили более 15 тысяч мужчин и женщин.

Центры работают на базе Наро-Фоминского, Московского областного, Коломенского и Щелковского перинатальных центров, Балашихинского и Подольского роддомов, Московского областного центра охраны материнства и детства, Раменской и Дубненской больниц, а также КДЦ «Ромашка» в Одинцовском округе.

Записаться на прием можно у лечащего врача или по телефону контакт-центра «Стань мамой в Подмосковье» +7 (800) 550-30-03. Дополнительная информация размещена на портале «Стань мамой в Подмосковье». В регионе реализуется нацпроект «Семья», в рамках которого строятся новые родовспомогательные учреждения и модернизируются действующие.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.