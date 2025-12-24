Более 15 тысяч женщин в Подмосковье прошли маммографию по самозаписи с начала года

Женщины Московской области старше 40 лет, не проходившие маммографию более двух лет, могут самостоятельно записаться на исследование. С начала года этой возможностью воспользовались свыше 15,1 тысячи человек. У 81 женщины выявили онкологические заболевания, после чего их направили на углубленную диагностику для определения дальнейшей тактики лечения, сообщил заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин.

В этом году количество женщин, самостоятельно записавшихся на маммографию, увеличилось на 3,2 тысячи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для самостоятельной записи на маммографию необходимо быть старше 40 лет, иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному минздраву, и не проходить исследование более двух лет. Записаться можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» или по телефону 122.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.