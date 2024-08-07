Более 1,5 тыс наборов «Я родился в Подмосковье!» выдали в регионе в 2024 году

В родильных домах и перинатальных центрах Подмосковья молодые мамы могут получить подарочные наборы «Я родился в Подмосковье». В состав подарочного набора входят более 50 предметов для мамы и ребенка, в том числе одежда, игрушки, комплект постельного белья, косметика, средства гигиены и многое другое. Также недавно в него добавили светоотражающие наклейки для колясок и противоскользящий коврик для ванной. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Благодаря подарочному набору будущая мама может посвятить больше времени подготовке к родам, так как все необходимое для нее и малыша она может получить в наших родовспомогательных учреждениях. Всего с начала года подарочные коробки выбрали более 1,5 тыс. родителей», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Получить подарочный набор могут родители, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону: 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.