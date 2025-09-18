Более 1,5 тыс детей пролечились в центре сурдологии НИКИ детства с начала года

В Научно-исследовательском клиническом институте детства (НИКИ) работает центр сурдологии, где маленькие пациенты проходят проверку слуха и речи, коррекцию патологий, а также получают комплексную медицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В основном к нам приходят дети с задержкой речевого развития. В рамках приема мы проводим: полный осмотр ЛОР-органов, тональную пороговую аудиометрию, регистрацию отоакустической эмиссии, импедансометрию и другие обследования. По их результатам выставляем диагноз, назначаем лечение или приглашаем на повторный прием, на котором проводим обследование методом слуховых вызванных потенциалов. Данное обследование проводится во сне, метод дает объективную картину состояния слуха. Всего с начала года медпомощь в нашем Центре сурдологии получили более 1,5 тыс. детей», — сказала врач-сурдолог НИКИ детства Лидия Мякинькова.

Пройти лечение в Центре сурдологии НИКИ детства можно по направлению лечащего врача. Медицинская помощь оказывается бесплатно, по полису ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.