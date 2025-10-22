Более 15 новых маммографов заработали в Подмосковье с начала года

В городской поликлинике Жуковской больницы заработал новый цифровой маммограф. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Женщинам старше 40 лет необходимо регулярно проходить маммографическое исследование. Это позволяет специалистам вовремя выявить онкологическое заболевание и начать своевременное лечение. С начала года в регионе заработали 16 новых цифровых маммографов на сумму 338 млн рублей. В том числе, новый маммограф заработал в Жуковской больнице. На его закупку было направлено 32,5 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Новый маммограф оснащен специальной приставкой и позволяет проводить забор биопсии из опухоли молочной железы непосредственно во время маммографии, что значительно ускоряет процесс диагностики.

В Московской области женщины старше 40 лет, имеющие прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву, могут самостоятельно записаться на маммографию. Важно, что давность предыдущего исследования должна составлять более 2 лет.

Записаться на исследование можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по тел.122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.