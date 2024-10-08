Более 1,5 млн жителей Подмосковья привились от гриппа

В Московской области продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Всего с начала прививочной кампании вакцинацию уже прошли более 1,5 млн человек, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Вакцинация от гриппа позволяет защитить себя и близких от заболевания и его серьезных осложнений. Сделать прививку можно не только в поликлинике, но и в наших мобильных комплексах», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.

Ознакомиться с графиком и адресами работы мобильных комплексов можно на сайте министерства здравоохранения Московской области. Сделать прививку в поликлинике можно по предварительной записи. Записаться на прием к врачу можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.