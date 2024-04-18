Более 140 зданий медучреждений реконструируют в Москве в ближайшие 2 года
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В 2024–2025 годах в столице планируется реконструировать 140 объектов здравоохранения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Также планируется на 100% обновить амбулаторный фонд. Новый стандарт находит полное одобрение у большинства пациентов, поэтому важно продолжать реконструкцию.
За прошедшие 5 лет в Москве было построено и реконструировано почти 2 млн кв. м в лечебных учреждениях. Комплексную реконструкцию провели более чем в 200 зданиях.
Важно сделать здравоохранение Москвы лучшим в мире и доступным для каждого человека. Необходимо завершить модернизацию инфраструктуры и обеспечить непрерывное повышение квалификации столичных врачей.
Объекты здравоохранения создаются по таким стандартам, как привлечение востребованных специалистов, зонирование помещений в поликлиниках, оснащение современным оборудованием, доступ пациентов к электронной медицинской карте, создание комфорта для врачей и медсестер.