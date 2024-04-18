сегодня в 15:01

Более 140 зданий медучреждений реконструируют в Москве в ближайшие 2 года

В 2024–2025 годах в столице планируется реконструировать 140 объектов здравоохранения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге .

Также планируется на 100% обновить амбулаторный фонд. Новый стандарт находит полное одобрение у большинства пациентов, поэтому важно продолжать реконструкцию.

За прошедшие 5 лет в Москве было построено и реконструировано почти 2 млн кв. м в лечебных учреждениях. Комплексную реконструкцию провели более чем в 200 зданиях.

Важно сделать здравоохранение Москвы лучшим в мире и доступным для каждого человека. Необходимо завершить модернизацию инфраструктуры и обеспечить непрерывное повышение квалификации столичных врачей.

Объекты здравоохранения создаются по таким стандартам, как привлечение востребованных специалистов, зонирование помещений в поликлиниках, оснащение современным оборудованием, доступ пациентов к электронной медицинской карте, создание комфорта для врачей и медсестер.