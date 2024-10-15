Более 14 тыс женщин в Подмосковье прошли маммографию по самозаписи в 2024 года

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с раком молочной железы. В Московской области женщинам старше 40 лет и не проходившим маммографию более двух лет открыта самостоятельная запись на исследование. Оформить ее можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по телефону: 122. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Своевременная диагностика и лечение — основа сохранения качества жизни и здоровья. В регионе на постоянной основе проводятся Дни открытых дверей, в ходе которых жители могут пройти диагностику онкологических заболеваний. Рак молочной железы остается одним из самых распространенных онкозаболеваний у женщин. Мы не перестаем призывать женщин старше 40 лет проходить маммографию, тем более, что пройти ее можно записавшись самостоятельно. С начала года такой возможностью воспользовались уже более 14 тыс. женщин», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Из 14 тыс. женщин, прошедших маммографическое исследование, у 1,3 тыс. были выявлены патологические изменения. Пациентки были направлены в центры амбулаторной онкологической помощи для уточнения диагноза и выбора дальнейшей тактики лечения.

Для того, чтобы самостоятельно записаться на маммографию, необходимо быть старше 40 лет, иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. Помимо этого, давность предыдущего исследования должна составлять более 2 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом ко мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.