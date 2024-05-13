Более 1,4 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры в 2024 г

В Московской области можно бесплатно проверить свое здоровье, пройдя диспансеризацию или профилактический медосмотр. Сделать это можно в поликлинике по месту прикрепления. С начала года свое здоровье проверили более 1,4 млн человек, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Важно регулярно проходить диспансеризацию и заботиться о своем здоровье. Ранняя диагностика позволяет вовремя обнаружить заболевания и начать лечение. С начала года профосмотры у нас прошли более 1,4 млн человек», — рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Первый зампред добавила, что результаты прохождения диспансеризации жители Подмосковья могут узнать онлайн через телемедицинскую консультацию. Врач подробно расскажет об итогах диагностики и, если нужно, направит на углубленное обследование. Кроме того, если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему в личный кабинет на портале госуслуг «Здоровье» в цифровом формате придет заключение с результатами диагностики.

Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, необходимо обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.