сегодня в 18:47

Более 130 жителей Мытищ проверили свое здоровье в единый день диспансеризации

Более 130 человек проверили свое здоровье в рамках «Единого дня диспансеризации», который прошел в минувшую субботу в поликлиниках Мытищ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По результатам осмотров чаще всего выявлялись заболевания сердца и сосудов, желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы и сахарный диабет.

Комплексные обследования позволяют своевременно выявлять хронические неинфекционные заболевания и факторы риска их развития, а значит вовремя предпринять действия по изменению образа жизни и назначению необходимого лечения.

Староста деревни Ларево Кира Коршунова подчеркнула, насколько комфортны подобные мероприятия для жителей.

«Это действительно удобно. У жителей есть возможность проверить свое здоровье быстро и качественно. Кроме того, для проживающих в близлежащих населенных пунктах предусмотрена доставка транспортом», — сказала Коршунова.

Следующая акция по проверке здоровья состоится 25 октября в поликлинике № 6 Мытищинской больницы по адресу: мкр. Пироговский, ул. Советская, д. 2 стр. 1.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.