Более 120 «земских» врачей и фельдшеров начали работать в Подмосковье в 2024 г

В Московской области действуют программы по поддержке медицинских специалистов, приезжающих работать в сельскую местность — «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Так, врачи могут получить до 1,5 млн рублей, а средние медицинские специалисты — до 750 тыс. рублей. Сумма выплаты зависит от удаленности территории. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В регионе мы реализуем масштабный комплекс мер поддержки наших медработников. В фокусе внимания как привлечение новых кадров, так и поддержка тех, кто уже у нас работает. Важно обеспечивать доступность и качество медицинской помощи в отдаленных территориях, а благодаря программам „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“, с начала года в наши больницы трудоустроились 122 медработника», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Принять участие в программе могут врачи терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи обшей практики (семейной медицины), онкологи, неврологи, рентгенологи и врачи других специальностей.

Подать заявку на участие можно, обратившись в кадровую службу своей медицинской организации. Более подробно узнать о программе, а также других мерах соцподдержки для медицинских специалистов можно на сайте: https://rabota-vrachom.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.