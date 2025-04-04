Более 12 тыс жителей прошли диспансеризацию в Реутове с начала года

В Реутове за первые три месяца 2025 года более 12 тыс. жителей прошли диспансеризацию, из них около 4 тыс. — мужчины и женщины репродуктивного возраста. Такие данные озвучили в Реутовской клинической больнице. Регулярное прохождение медицинских обследований остается важной частью профилактики заболеваний и заботы о здоровье населения, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Своевременная диагностика позволяет предотвратить развитие серьезных заболеваний или начать их лечение на ранних стадиях. Каждый пациент получает индивидуальный план диспансерного наблюдения», — отметил главный врач Реутовской клинической больницы Александр Алексеев.

Особое внимание уделяется диспансеризации репродуктивного здоровья. Для женщин обследование направлено на выявление заболеваний и состояний, способных негативно повлиять на течение беременности, родов и послеродового периода. У мужчин — на оценку репродуктивной функции и выявление факторов риска её нарушения. Диспансеризация проводится в два этапа и может быть как частью общего медицинского осмотра, так и проводиться отдельно.

5 апреля в Реутове пройдет единый день диспансеризации. Пройти обследование можно будет в городской поликлинике № 1 (ул. Гагарина, 4) и городской поликлинике № 2 (Юбилейный проспект, 80). Для участия необходимо предъявить паспорт и полис ОМС. Обследование проводится бесплатно.

Жители также могут пройти диспансеризацию в любой будний день по предварительной записи в поликлиниках города. Медики напоминают: забота о здоровье начинается с простых шагов — регулярных медицинских осмотров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.