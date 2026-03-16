Более 12 тыс жителей Подмосковья прошли школы будущих родителей

С начала 2026 года более 12 тыс. будущих родителей прошли обучение в школах при родовспомогательных учреждениях Подмосковья. Занятия проводят акушеры-гинекологи, неонатологи и перинатальные психологи, обучение бесплатное, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Школы для будущих родителей работают на базе родовспомогательных учреждений региона. Занятия проводят квалифицированные специалисты, включая акушеров-гинекологов, неонатологов и перинатальных психологов. Участникам рассказывают о подготовке к родам, уходе за новорожденным и особенностях первых месяцев жизни ребенка. Будущие родители получают практические рекомендации и психологическую поддержку.

«Школы для будущих родителей позволяют семьям заблаговременно и в полном объеме подготовиться к рождению ребенка. Такие занятия способствуют снижению тревожности и повышению уверенности в период ожидания и после родов. Важно, что обучение проводится бесплатно. С начала этого года такой возможностью воспользовались более 12 тыс. будущих родителей», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Расписание занятий размещено на сайтах медицинских организаций. Подробная информация о системе родовспоможения региона доступна на портале «Стань мамой в Подмосковье» https://mama.zdrav.mosreg.ru/.

В регионе также работает единый кол-центр системы родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье». Обратиться можно по телефону +7 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.