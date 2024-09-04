Более 12 тыс женщин в Подмосковье прошли маммографию по самозаписи с начала года

В Московской области женщинам старше 40 лет и не проходившим маммографию более двух лет открыта самостоятельная запись на исследование. Оформить ее можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по телефону: 122. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Одним из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин является рак молочной железы. С возрастом риск развития заболевания только повышается, именно поэтому важно своевременно проходить диагностику. Мы призываем всех женщин старше 40 лет регулярно проходить маммографию. В Подмосковье для удобства пациенток на данный вид исследования открыта самозапись. С начала года такой возможностью воспользовались свыше 12 тыс. женщин, из которых у 1,2 тыс. были выявлены отклонения. Все они направлены на дополнительную диагностику и лечение», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Для того, чтобы самостоятельно записаться на маммографию, необходимо быть старше 40 лет, иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. Помимо этого, давность предыдущего исследования должна составлять более 2 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом ко мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.