Более 1,2 тыс детей прошли лечение в санаторном отделении НИКИ детства в Химках

С начала года в санаторном отделении НИКИ детства в Химках прошли лечение более 1 200 детей. В учреждении помогают маленьким пациентам с заболеваниями дыхательной системы, эндокринными и гастроэнтерологическими нарушениями, включая ожирение. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«После завершения капитального ремонта в прошлом году наши дети проходят лечение в комфортных условиях. Мы предварительно проводим комплекс обследований, на основе которых составляем индивидуальную программу процедур», — сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В отделении оборудованы залы водолечения, механо- и кинезитерапии, а также соляная пещера. Для реабилитации используют современные тренажеры с биологической обратной связью. Кроме того, проводят курсы массажа и занятия лечебной физкультурой.

Санаторий рассчитан на одновременное пребывание 55 человек — пациентов в возрасте от 3 до 16 лет и одного сопровождающего родителя. Путевку можно получить у участкового врача по месту жительства при наличии медицинских показаний. Для химчан программа предоставляется бесплатно.

Развитие санаторного отделения стало возможным благодаря реализации народной программы партии «Единая Россия».

«В 2024 году это отделение открылось после капитального ремонта. Лично приезжал, чтобы убедиться в качестве выполненных работ. Сейчас мы видим, что сотни детей получают помощь в современных и комфортных условиях», — отметил муниципальный депутат Алексей Федоров.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский подчеркнул, что в Химках продолжают уделять особое внимание развитию объектов детского здравоохранения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.