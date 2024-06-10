Более 1,2 тыс человек приняли участие в акции «Проверь здоровье в парке»

В прошедшие выходные жители Московской области могли проверить свое здоровье в парках региона. Акция проводилась в 33 парках Подмосковья, в том числе в Коломне, Видном, Наро-Фоминске, Подольске, Мытищах и других, передает пресс-служба Минздрава региона.

«Уже третий год подряд мы проводим в парках Подмосковья акцию по проверке здоровья. Удобно, что человеку не нужно идти в поликлинику, а можно пройти диагностику и получить консультацию врача на свежем воздухе. Всего с начала проведения акции в этом году свое здоровье проверили более 1,2 тыс. человек, а за прошедшие выходные 601», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.