Более 115 тыс жителей Ленинского округа прошли диспансеризацию в 2025 году

В этом году в Ленинском городском округе более 115 тыс. жителей прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Это составляет более 80% от запланированного охвата в 145 тыс. взрослого населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Программа диспансеризации направлена на раннее выявление заболеваний и факторов риска их развития, что позволяет своевременно начать лечение и улучшить качество жизни населения. В этом году особое внимание уделяется диспансеризации населения репродуктивного возраста, которую проводят гинекологи и урологи. Помимо самостоятельных обращений, активно привлекаются сотрудники предприятий и образовательных учреждений Ленинского городского округа», — отметила заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники № 1 Людмила Сухорукова.

В ходе диспансеризации выявляются такие серьезные заболевания, как впервые выявленная артериальная гипертензия и повышенный уровень глюкозы в крови, являющийся фактором риска развития сахарного диабета. Отмечаются также случаи выявления изменений на ЭКГ, требующие неотложной медицинской помощи, с последующей экстренной госпитализацией пациентов в кардиологическое отделение.

«Особое значение имеет исследование кала на скрытую кровь, являющееся онкомаркером на раковых заболеваний кишечника. Благодаря этому скринингу уже выявлено около 10 случаев онкологии кишечника, которые сложно диагностировать другими методами. Мы настоятельно рекомендуем всем жителям проходить диспансеризацию в поликлиниках по месту прикрепления», — добавила Людмила Сухорукова.

Диспансеризация включает в себя два этапа: первичный прием терапевта и базовый набор процедур (анкетирование, измерение антропометрических данных и артериального давления, анализы, оценка сердечно-сосудистого риска, флюорография, ЭКГ, измерение внутриглазного давления, а также осмотр на выявление онкопатологий). На втором этапе терапевт может назначить дополнительные исследования или направить к врачам узких специальностей.

Пройти диспансеризацию могут как взрослые, так и дети. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления, имея с собой необходимые документы: паспорт и полис ОМС. Записаться на чек-ап здоровья можно в поликлинике по месту прикрепления, а также на региональном портале государственных услуг или по номеру телефона — 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.