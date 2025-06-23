Более 110 л крови сдали жители Люберец для госпиталя Вишневского с начала года

С начала года в городском округе Люберцы около 300 доноров сдали 115 л крови для Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Благотворительная акция по сбору крови проводится Национальным медицинским исследовательским центром высоких медицинских технологий — Центральным военным клиническим госпиталем имени А. А. Вишневского для оказания помощи участникам специальной военной операции и военнослужащим, проходящим лечение в госпитале. Донорская кровь необходима для проведения сложных операций и восстановления здоровья пациентов.

Перед донацией специалисты центра проверяют состояние здоровья каждого донора: измеряют уровень гемоглобина и артериальное давление, собирают медицинский анамнез.

С 2023 года в Люберцах проведено уже восемь подобных донорских акций, в ходе которых собрано более 500 литров крови для нужд военнослужащих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.