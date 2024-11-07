Более 104 тыс жителей Королева прошли диспансеризацию в 2024 году

Жители Королева могут бесплатно проверить свое здоровье в поликлинике, пройдя диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. Так, с начала года обследования прошли уже 104 630 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Диспансеризация в Королеве проводится ежедневно во всех городских поликлиниках. Жители проходят комплексное медицинское обследование, соответствующее возрасту. Стандартный набор исследований включает антропометрию, общий и биохимический анализ крови, ЭКГ, флюорографию, маммографию для женщин и анализ крови на PSA для мужчин. Результаты обследований пациенты получают через несколько дней. Если есть показания для дополнительных видов обследований, их также незамедлительно назначит врач.

Удобным для работающих королевцев форматом стали единые дни диспансеризации, которые проводятся по субботам. В эти дни на обследования не нужно записываться заранее, достаточно прийти к врачу и получить все необходимые направления. В 2024 году в Королеве прошло более 40 единых дней диспансеризации.

В летний период популярностью у жителей пользовалась акция «Проверь здоровье в парке», в рамках которой посетить врачей и получить рекомендации можно было во время прогулки в городских парках. Здесь программа обследования включала анкетирование, измерение артериального и внутриглазного давления, электрокардиографию, а также выдачу направлений на необходимые лабораторные исследования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.