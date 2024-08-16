Более 1000 жителей Лобни проверили свой ВИЧ-статус

В Лобне можно бесплатно сдать анализы на ВИЧ. В этом году процедурой воспользовались более тысячи человек. Они получили достоверные знания о способах передачи ВИЧ-инфекции, мерах защиты, а также смогли оценить свои риски заражения, передает пресс-служба администрации городского округа.

«Тест на ВИЧ-инфекцию не требует специальной подготовки и является важным элементом профилактики и контроля за распространением этого заболевания. Сдавать его желательно раз в год, поскольку риск инфицирования есть у каждого. Это такая же необходимость, как знать уровень сахара в крови», — считает врач-инфекционист Лобненской больницы Татьяна Истомина.

Тестирование на ВИЧ-инфекцию включает в себя: забор крови и получение конфиденциальных результатов. Их можно обсудить с медицинским работником. При положительном результате пациентам предлагается дальнейшая поддержка и лечение.

Пройти тестирование на ВИЧ можно в поликлинике по месту прикрепления. Для получения подробной информации необходимо обратиться к лечащему врачу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на завершающей стадии сдачи в эксплуатацию находится детский госпиталь в Красногорске.

Он напомнил, что этот госпиталь построен за три с небольшим года.

«Это первый детский госпиталь, в котором будут проводить по всем основным профилям детских заболеваний самые технологичные операции», — отметил губернатор.