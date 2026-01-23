Более 1000 жителей Ленинского округа прошли диспансеризацию в 2026 году

С начала января 2026 года профилактический осмотр уже прошли 1309 жителей подмосковного Ленинского городского округа. В 2025 году в программы диспансеризации и профилактических медицинских осмотров охватили более 106 тысяч взрослых жителей. Это составляет свыше 70% от планового показателя, который составляет 145 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Программа диспансеризации направлена на раннее выявление заболеваний и факторов риска их развития, что позволяет своевременно начать лечение и улучшить качество жизни населения. В этом году особое внимание уделяется диспансеризации населения репродуктивного возраста, которую проводят гинекологи и урологи. Помимо самостоятельных обращений, активно привлекаются сотрудники предприятий и образовательных учреждений Ленинского городского округа», — отметила заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники № 1 Людмила Сухорукова.

В прошлом году особое внимание в рамках программы уделялось углубленной диспансеризации, которую прошли почти 15 тысяч человек, и обследованию репродуктивного здоровья, охватившему более 19 тысяч жителей. Процедура включает два этапа. На первом этапе терапевт проводит осмотр, измеряет давление, назначает анализы, ЭКГ, флюорографию и ряд других базовых обследований, включая тесты на выявление онкологических рисков. При необходимости врач направляет пациента на второй этап для дополнительных исследований или консультаций с узкими специалистами.

Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в поликлинику, к которой вы прикреплены, имея при себе паспорт и полис ОМС. Записаться на комплексное обследование можно непосредственно в медицинском учреждении, через портал Госуслуг или по телефону единой службы 122.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.