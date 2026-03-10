Более 100 жителей Электростали сдали кровь на выездной акции

Выездная донорская акция прошла 10 марта в Молодежном центре Электростали. К кроводаче после обследования допустили 103 человек, заготовлено более 43 литров крови для медучреждений Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Московский областной центр крови провел выездную акцию на базе Молодежного центра. Перед процедурой все участники прошли обязательное медицинское обследование, по итогам которого к сдаче крови допустили 103 доноров. В результате удалось заготовить свыше 43 литров крови, которая будет направлена в лечебные учреждения региона для пациентов, нуждающихся в переливании.

Донорские акции в Электростали проходят регулярно. Принять участие может любой желающий старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. Перед сдачей крови необходимо заранее подготовиться: соблюдать диету в течение нескольких дней, исключить прием ряда медикаментов и отказаться от вредных привычек.

Для удобства жителей действует предварительная запись на сайте «Доноры Подмосковья». Регистрация открывается за несколько дней до мероприятия. Следующая выездная акция запланирована на 14 апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.