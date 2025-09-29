Более 100 тыс жителей Коломны прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года

В больнице Коломны завершается неделя информирования о важности диспансеризации и профосмотров, которую инициировал Минздрав РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Более 100 тысяч жителей Коломны и Озер с начала года уже успели пройти диспансеризацию или профилактический осмотр», – рассказала заместитель главного врача Коломенской больницы по поликлинической работе Татьяна Чернышева.

Проверить здоровье можно в любой поликлинике, амбулатории или фельдшерско-акушерском пункте Коломенской больницы. Если в этом году Вам исполняется 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет, а также если Вы старше 40 лет, и Вы еще не прошли диспансеризацию, медики приглашают воспользоваться возможностью - бесплатно проверить здоровье и оценить риски развития неинфекционных хронических заболеваний.

Записаться на диспансеризацию можно самостоятельно или через терапевта. Полная информация об исследованиях, которые полагаются пациенту в зависимости от возраста, — на сайте Коломенской больницы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.