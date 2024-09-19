Более 100 медиков будут работать в новой поликлинике в мкр Саввино Балашихи

Это врачи участковой службы, узкопрофильные специалисты, средний медицинский персонал. На сегодня в пятиэтажном здании полностью завершены строительные и отделочные работы, подключены все коммуникации, подготовлены к рабочему режиму лифты. В коридорах предусмотрена удобная навигация, установлены камеры видеонаблюдения, на каждом этаже организованы зоны комфортного ожидания. Кабинеты укомплектованы мебелью и оборудованием. Также завершены работы по благоустройству. На территории поликлиники оборудована детская игровая площадка, установлены лавочки, нанесена разметка на более чем 50 парковочных мест, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«Новое структурное подразделение примет первых пациентов после завершения процесса лицензирования. Параллельно будем подключать тяжелое оборудование — маммограф, флюорограф, рентген-аппарат и обучать сотрудников работе на нем. Это может занять несколько месяцев», — рассказал главный врач Балашихинской больницы Михаил Антипов.

Новая поликлиника рассчитана на 670 посещений в смену, в ней смогут получать амбулаторную помощь взрослые и дети. В здании также будет функционировать подстанция скорой помощи на 3 поста.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что с осени этого года для сотрудников бригад Московской областной станции скорой медпомощи, находящихся на дежурстве, оформлены страховые полисы. При возникновении несчастного случая им будет выплачиваться денежная компенсация.

«Мы все понимаем, что работа в скорой связана со многими рисками. И в ночь, и в любую погоду наши фельдшеры, врачи, санитары спешат туда, где нужна срочная помощь или счет уже идет на минуты. Это значит — и скорость на трассе, а если надо — и путь по бездорожью, по сложным участкам», — сказал Воробьев.

Он отметил, что медики могут работать на месте аварий и ЧП. Ситуации на дежурстве бывают самые разные, непредсказуемые и опасные.

«Поэтому мы посчитали правильным дополнительно защитить жизнь и здоровье всех, кто работает в скорой помощи — это и наши медики, и водители», — добавил губернатор.