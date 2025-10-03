Более 100 единиц тяжелого медоборудования ввели в работу в Подмосковье в 2025 г

В Московской области продолжается оснащение медучреждений современным медицинским оборудованием, в том числе тяжелым: аппаратами КТ, МРТ, рентгеновскими, а также флюорографами, маммографами и ангиографами. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Тяжелое медицинское оборудование применяется для проведения высокоточной диагностики множества заболеваний —онкологических, болезней сердца, сосудов, легких и многих других. Оснащение больниц и поликлиник новым тяжелым оборудованием позволяет сделать исследования не только точнее, но и доступнее. С начала года мы поставили в наши медучреждения 107 единиц тяжелой медтехники: 68 рентгеновских аппаратов, 12 флюорографов, 14 маммографов, 5 КТ, 6 МРТ и 2 ангиографа. На эти цеди было направлено более 3,5 млрд рублей», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Диагностика выполняется бесплатно, по полису ОМС, направление на исследование выдает лечащий врач при наличии медицинских показаний.

Записаться на прием к специалисту можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через тел. 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.