Более 100 единиц реабилитационного оборудования поступило в больницы Подмосковья

В больницы Московской области продолжает поступать оборудование, в том числе и для медицинской реабилитации. С начала года такая медтехника поступила в Дубненскую и Солнечногорскую больницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Реабилитация — один из ключевых этапов лечения пациентов, перенесших неврологические и сердечно-сосудистые заболевания, различные травмы и другие патологии. Благодаря проведению реабилитационных мероприятий, пациент может вернуться к привычной жизни. Для этого мы продолжаем оснащать наши медорганизации современным оборудованием. Так, с начала года в больницы поступило 102 единицы реабилитационного оборудования на сумму почти 60 млн рублей и еще 41 единица поступит до конца года», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В числе закупленной техники — тренажеры для разработки суставов, реабилитационный комплекс для восстановления мелкой моторики, велоэргометры, устройства для тренировки координации и другая техника.

Реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. На нее направит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.

Аппараты закуплены благодаря нацпроекту «Здравоохранение», федеральному проекту «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», а также по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.