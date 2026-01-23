Более 10 тыс юных спортсменов Подмосковья прошли медосмотр в НИКИ детства

Юные спортсмены Подмосковья проходят полное медицинское обследование в центре спортивной медицины НИКИ детства. Осмотр проводят мультидисциплинарные бригады специалистов, включая врача спортивной медицины, педиатра, кардиолога, травматолога-ортопеда, дерматовенеролога, спортивного психолога, невролога, хирурга, уролога-андролога, гинеколога, отоларинголога и офтальмолога.

Главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева отметила, что обследование занимает не более трех часов. В прошлом году в центре проверили здоровье более 10,1 тысячи юных спортсменов.

При необходимости детям назначают дополнительные консультации узкопрофильных специалистов. По итогам обследования оформляют заключения о допуске к тренировкам и соревнованиям. Центр принимает представителей сборных команд по 160 видам спорта, включая карате, сноубординг, прыжки на батуте, фитнес-аэробику, хоккей на траве и стрельбу из лука.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.