Более 1 тыс детей прошли восстановительное лечение в санаторном отделении НИКИ

В Московской области дети, которые перенесли бронхиальную астму, бронхиты и другие заболевания дыхательной системы, могут пройти восстановительное лечение в санаторном отделении научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ). Санаторное отделение НИКИ предлагает помощь и детям с эндокринными заболеваниями, например, ожирением. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В прошлом феврале мы завершили ремонт в нашем санаторном отделении. Теперь мы можем предложить маленьким пациентам не только восстановительное лечение с использованием современного медицинского оборудования, но и комфортное пребывание. Отмечу, что дети приезжают в санаторий не одни, а с кем-то из родителей, что положительно влияет на психологическое состояние ребенка. У нас широкий спектр процедур: физиотерапия, лечебная физкультура, массаж и многое другое. Есть залы для механо- и кинезитерапии, современные тренажеры с биологической обратной связью, а также соляная пещера. При поступлении врач назначает ребенку комплекс процедур, направленных на восстановление и укрепление здоровья. В санатории работают узкопрофильные специалисты: врач-физиотерапевт, врач-диетолог и врач ЛФК. В прошлом году в отделении прошли восстановительное лечение более 1 тыс. детей», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В санатории могут единовременно пребывать 55 человек: дети в возрасте от 3 до 16 лет и один из их родителей. Чтобы получить путевку в санаторий, нужно обратиться к участковому врачу по месту жительства. При наличии показаний он выдаст направление. Программа реабилитации проводится бесплатно, в рамках ОМС, по направлению лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.