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Более 1 тыс детей пролечили в Московском областном онкодиспансере за I полугодие

За первые 6 месяцев текущего года в Московском областном онкологическом диспансере пролечено более 1 тыс. детей, нуждающихся в специализированной медицинской помощи. Этот показатель свидетельствует о высокой загруженности учреждения и подчеркивает его значимость в системе здравоохранения региона. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«Областной онкодиспансер оснащен передовым оборудованием, что позволяет проводить высокоточные исследования и диагностировать заболевания на ранних стадиях. Благодаря этому дети получают своевременное и эффективное лечение, что значительно увеличивает шансы на выздоровление. Врачи диспансера применяют современные методы терапии, включая химиотерапию, радиотерапию и хирургическое вмешательство, адаптированные под особенности детского организма», — рассказала заведующая онкологическим (детским) отделением № 7 областного онкодиспансера Евгения Инюшкина.

Детское отделение Московского областного онкологического диспансера — единственное в Подмосковье, где маленькие пациенты могут пройти полный цикл лечения онкопатологий.

Лечение проводится по современным программам, используя весь арсенал доступных в настоящее время методов терапии. Попасть на консультацию к специалисту областного онкодиспансера возможно по системе врач-врач, через онколога по месту жительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.

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