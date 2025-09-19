Более 1 млн раз робот Светлана напомнила пациентам о визите к врачу

Помощник на основе искусственного интеллекта – робот Светлана – помогает пациентам Подмосковья вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту, отменить или перенести запись. Кроме того, она выполняет исходящие вызовы, в ходе которых напоминает о визите к врачу и необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Перед предстоящим визитом к врачу робот Светлана звонит пациенту и просит подтвердить или отменить запись. С начала года она совершила более 1 млн таких звонков. По итогам такого обзвона почти 329 тыс. человек подтвердили или отменили запись, что позволило другим пациентам записаться на освободившееся время», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Звонки осуществляются с номера +7 (498) 602-31-35. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через тел. 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.