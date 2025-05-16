Боль в пояснице: какие опасные заболевания могут скрываться за этим симптомом

сегодня в 16:58

Врачи предупредили: боль в пояснице может быть симптомом опасных болезней

По данным ВОЗ, до 80% людей сталкиваются с болью в пояснице. Чаще всего она связана с мышечным перенапряжением, остеохондрозом или люмбаго и проходит за 1–2 недели. В таких случаях помогают покой, НПВС и обезболивающие мази. Но иногда за симптомом скрываются серьезные заболевания, сообщает «ФедералПресс» .

Нужно срочно обратиться к врачу, если боль: сопровождается онемением, слабостью в ногах или отдает в ногу (возможно, грыжа); возникает вместе с лихорадкой (риск инфекции позвоночника); проявляется ночью и сопровождается потерей веса (возможны опухоли); появилась после падения (возможен перелом); сопровождается тошнотой или температурой (возможно, воспаление органов брюшной полости).

Диагностика включает осмотр врача, МРТ, рентген, анализы крови и денситометрию.

В 90% случаев профилактика поясничных болей — умеренные физнагрузки, защита спины при подъеме тяжестей, контроль веса и правильная организация рабочего места.

Если боль длится дольше четырех недель, необходимо обратиться к специалисту.