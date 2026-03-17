Боль, гной, разочарование: россияне «на дому» дырявят уши девайсами с маркетплейсов

В России на маркетплейсах пользуются популярностью недорогие устройства для самостоятельного прокола ушей и другого пирсинга. Однако отзывы покупателей показывают: такие товары могут быть небезопасны для здоровья. Это же подтверждают и медики.

Сам себе пирсер

Популярные маркетплейсы пестрят предложениями пистолетов для прокола ушей и наборов для пирсинга носа, пупка и других частей тела. Продавцы зазывают потенциальных покупателей слоганами о том, что процедура быстрая, безболезненная и безопасная (даже для детей), она поможет «выгодно дополнить образ».

Кроме того, подобные приспособления привлекают тех, кто желает сэкономить на походе в салон красоты или к профессиональному пирсеру. Так, пистолет для самостоятельного прокола можно купить от 180 рублей, а услуги специалиста в данной области обойдутся не дешевле, чем в пару тысяч рублей. Чаще всего, судя по отзывам, «подопытными кроликами» для своих мам становятся маленькие девочки.

Однако процедура пирсинга «на дому» в реальности оказывается не такой безобидной. Пользователи, приобретавшие одноразовые пистолеты, жалуются не только на брак, когда девайс не сработал, но и на проблемы во время и после прокола.

«Вытащить (сережку — ред.) не могу, больно очень до слез, и проколоть не выходит. Что делать?!», «Не хватило сил, серьга застряла — ни туда, ни сюда», «Не могла проколоть нос, жала изо всех сил», «Сережка застряла наполовину, еле вытащила ее из носа, пистолет до конца не сработал», — вот только малое количество гневных отзывов на подобные приспособления.

О стерильности таких девайсов не идет и речи, хотя об этом заявляют производители, прикладывая к набору спиртовые салфетки. Покупатели отмечают, что товар негерметично упакован, а некоторым он и вовсе приходит в рваных транспортировочных пакетах. Антисанитария при домашней «игре в пирсера» в ряде случаев вызывает жесткие последствия.

Так, одна женщина отметила, что серьга «врастает в ушко» ребенка. Это может свидетельствовать о воспалении или неправильном заживлении прокола. Другие покупатели указывают на травматичность прокола: серьга оставляет «рваную рану», которая впоследствии воспаляется.

«У меня загноилось, лучше прокалывать в салоне», «Оба уха загнили через день», «Это какой-то кошмар! Чтобы проколоть, надо очень постараться, и очень больно. Ухо опухло до ужаса», «Уже второй раз беру и второй раз после снятия игл и одевания своих серебряных сережек уши загнивают и опухают», — это лишь несколько из огромного количества подобных отзывов.

Семь раз отмерь, один — проколи

Врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева рассказала РИАМО, что использование пистолета для пирсинга в домашних условиях связано с серьезными рисками для здоровья. Конструкция этого устройства не позволяет провести полноценную стерилизацию в автоклаве, а простая обработка спиртом уничтожает лишь часть бактерий, оставляя высокую вероятность заражения гепатитами В и С.

«Принцип работы пистолета для пирсинга — продавить на большой скорости мочку уха тупым предметом, а именно сережкой-гвоздиком. В домашних условиях это может быть опасно, лучше обратиться к специалисту, который учитывает противопоказания, знает технику выполнения процедуры и дает рекомендации по уходу за проколом. Если у человека склонность к образованию келоидных рубцов, лучше отдать предпочтение профессиональной игле. Особенно опасно прокалывать хрящ ушной раковины — тупое воздействие способно размозжить хрящевую ткань, вызвать длительное воспаление и деформацию», — пояснила Филева.

При покупке дешевых товаров в обычных магазинах есть риск приобрести некачественные изделия, не прошедшие должную сертификацию, подчеркнула эксперт. Серьги из таких наборов могут содержать никель. Этот металл способен вызвать аллергическую реакцию.

«Кроме того, без медицинского образования очень сложно оценить расположение сосудов, повреждение которых грозит кровотечениями. Поэтому делать пирсинг на дому при помощи пистолета категорически не рекомендуется. Намного безопаснее обратиться к специалисту с медобразованием или к профессиональному пирсеру, который работает в стерильных условиях. Перед проведением пирсинга необходимо проконсультироваться с врачом», — заключила дерматолог.

